“المياه الوطنية”: توحيد خدمات الشركة عبر منصة إلكترونية.. واكتمال توحيد أنظمة الفوترة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن الشركة قامت بتوحيد تقديم الخدمة لجميع العملاء بالمملكة، وذلك عبر إطلاق منصة خدمات المياه إلكترونياً.
وأشار الموكلي أنه تم إلغاء 15 مركز اتصال على مستوى المملكة، واستبدالها بمركز اتصالات موحد لجميع المناطق، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلا عن حساب الشركة الرسمي على موقع “تويتر”
ودعا جميع العملاء إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفرع الإلكتروني، كاشفا عن اكتمال توحيد أنظمة الفوترة في جميع مناطق المملكة إلى نظام واحد بدلاً من 7 أنظمة.
ولفت إلى أنه تم إطلاق حملة تعريفية للخدمات الإلكترونية وقراءات الاستهلاك لعدادات المياه الذكية والتي تتركز على منصات طلب الخدمات إلكترونيًا وتحديث البيانات، من أجل أن يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم إلكترونيًا، واستعراض الفواتير، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري وعدد من الخدمات. وفق “أخبار 24”.
وقال الموكلي، إن الشركة عملت على تعزيز التوسع في استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية، واستكمال دائرة الربط بمنظومة القراءات عن بعد التي تتميز بخصائص داعمة لإدارة الاستهلاك، ومن أبرزها تنبيه العملاء بالاستهلاك المرتفع بشكل أسبوعي، وقد تم تطبيقها في الربع الأخير من عام2019م كمرحلة أولى، وتجري عملية التوسع في ذلك لشمول العملاء كافة في منتصف العام الجاري 2020م.
وأوضح أن إجمالي العدادات الذكية في مناطق المملكة المختلفة بلغ أكثر 1.9 مليون عداد ذكي، والتي ترسل القراءات إلى نظام الفوترة دون تدخل بشري، وتبقى مسئولية ما بعد عداد المياه داخل العقار تابعة للعميل وتقليل كمية الاستهلاك من خلال تعديل سلوكيات الاستخدام ومعالجة التسربات وتركيب أدوات ترشيد المياه.