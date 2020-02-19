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أخبار محلية > ملقى بجانب سريره.. العثور على مقيم متوفى بعدة طعنات في البطن بمكة
19/02/2020   6:54 م

ملقى بجانب سريره.. العثور على مقيم متوفى بعدة طعنات في البطن بمكة

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لقي شخص مصرعه نتيجة تلقيه عدة طعنات في البطن، الأحد الماضي، بحي النكاسة بمكة المكرّمة، وباشرت الأجهزة الأمنية موقع الحادِث وتحفظت على أحد الأشخاص.

وأوضحت مصادر أنه ورد بلاغ لأجهزة الأمن يفيد بالعثور على مقيم من الجنسية البرماوية متوفى وملقى على الأرض بجانب سريره، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أن الدوريات الأمنية باشرت الموقع وعثرت على المتوفى وعليه آثار طعنات نافذة بالبطن أدت لخروج أمعائه.

وأبانت أن الشخص المبلغ عن الحادثة مقيم برماوي، وأفاد بأنه والقتيل يعملان معاً في أحد المطاعم بالحي، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المبلغ لحين استكمال الإجراءات النظامية، فيما تم إيداع الجثة ثلاجة الموتى.

ملقى بجانب سريره.. العثور على مقيم متوفى بعدة طعنات في البطن بمكة

أخبار محلية
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