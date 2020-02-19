بالفيديو.. يوسف خميس: ماجد أفضل من لعب بالقميص 9 ومن بعده حمدالله مع احترامي للجابر

قال لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق يوسف خميس، إن محترف النصر عبدالرزاق حمدالله هو أفضل من ارتدى القميص رقم “9” في الكرة السعودية بعد ماجد عبدالله.
وتابع خميس خلال حديثه لبرنامج “المنتصف” على “الإخبارية”، أنه لا جدال حول أن حمدالله أفضل من ارتدى القميص رقم “9” بعد ماجد عبدالله، نظراً لعدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي والتي ما زال يسجلها خلال الموسم الحالي.
وأضاف، أنه مع احترامه للاعب الهلال والمنتخب السابق سامي الجابر، إلا أنه يرى أن حمدالله هو الأفضل من حيث تسجيل الأهداف بالقميص “9” بعد ماجد عبدالله. وفق “أخبار 24”.
#فيديو | #يوسف_خميس : أفضل من ارتدى القميص رقم 9 في ملاعبنا هو #ماجد_عبدالله ومن بعده #حمد_الله مع احترامي لـ #سامي_الجابر ولا جدال ولا نقاش في هذا الموضوع pic.twitter.com/g9C0E7Lf2x
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 18, 2020