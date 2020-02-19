نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. يوسف خميس: ماجد أفضل من لعب بالقميص 9 ومن بعده حمدالله مع احترامي للجابر
19/02/2020   6:53 م

بالفيديو.. يوسف خميس: ماجد أفضل من لعب بالقميص 9 ومن بعده حمدالله مع احترامي للجابر

+ = -
573

قال لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق يوسف خميس، إن محترف النصر عبدالرزاق حمدالله هو أفضل من ارتدى القميص رقم “9” في الكرة السعودية بعد ماجد عبدالله.

وتابع خميس خلال حديثه لبرنامج “المنتصف” على “الإخبارية”، أنه لا جدال حول أن حمدالله أفضل من ارتدى القميص رقم “9” بعد ماجد عبدالله، نظراً لعدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي والتي ما زال يسجلها خلال الموسم الحالي.

وأضاف، أنه مع احترامه للاعب الهلال والمنتخب السابق سامي الجابر، إلا أنه يرى أن حمدالله هو الأفضل من حيث تسجيل الأهداف بالقميص “9” بعد ماجد عبدالله. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. يوسف خميس: ماجد أفضل من لعب بالقميص 9 ومن بعده حمدالله مع احترامي للجابر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088551.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.