كشف معلم سابق بالمرحلة الابتدائية عن أوراق كتبها عدد من طلابه قبل 38 عاماً، عبروا خلالها عن توقعاتهم لما سيشهده العالم من أحداث في المستقبل.
وقال المعلم عبدالرحمن عطية الغامدي إنه طلب من تلاميذه بالصف الخامس بمدرسة هارون الرشيد في بلقرن عام 1403هـ، أن يعبروا عن توقعاتهم عما سيحدث في الكون بعد 13 عاماً، مبيناً أنه وعدهم بألاّ يفتح إجاباتهم إلاّ في عام 1416 هجرية.
وأوضح أنه بالفعل فتح إجابات الطلاب في ذلك التاريخ، وأنه قرر نشرها الآن بعد ما يقرب من الأربعين عاماً، مبيناً أن البعض من أحلامهم الصغيرة تحقق والآخر لا يزال ينتظر، داعياً الجميع للاطلاع على أحلام الطلاب.
وتطابقت توقعات معظم الطلاب في أن يشهد العالم قيام حرب بين فلسطين وإسرائيل، وأن يكون النصر فيها للشعب الفلسطيني.
وتوقع الطالب زايد القرني أن تقع حرب وتحدث زلازل، أو تقوم القيامة، وتوقع آخر أن يرتفع عدد سكان المملكة ليصل إلى 456 مليون نسمة، فيما توقع الطالب سعد القرني أن تصل الكهرباء إلى منطقة الحنيك، وأن تقام بها محطة للغاز والوقود.
وذهبت توقعات الطلاب صالح عوض، وعلي القرني، وعبدالله مجدوع، إلى أن تغدو قرية “الحنيك” مدينة كبيرة تعمها خدمات الكهرباء والهاتف، وأن يكون بها ومستوصف طبي، وأحد أكبر المطارات، بالإضافة إلى أن تعم الكهرباء كل قرى ومدن المملكة.
وفق “أخبار 24”.