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أخبار محلية > “العمل” تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونيا
19/02/2020   1:55 م

“العمل” تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونيا

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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة “إدارة مواقع المنشأة”، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.

وتتيح الخدمة للمنشآت إدارة المواقع وبياناتها عن طريق الربط الإلكتروني مع رخص البلدية، مما يسهل على صاحب المنشأة تعريف جميع المواقع والفروع، وتحديث مواقعها الجغرافية، وتحديد العاملين في كل فرع.

وتمكن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من توزيع القوى العاملة بين الفروع ونقلهم بشكل إلكتروني، كما أنها ستغني عن مراجعة مكاتب العمل لفتح فروع في نفس المنطقة. وفق “أخبار 24”.

ودعت الوزارة كافة المنشآت إلى تحديث بياناتهم عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة، والاطلاع على دليل المستخدم المتوفر في الموقع.

“العمل” تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونيا

أخبار محلية
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