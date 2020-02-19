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اندلع حريق صباح اليوم (الأربعاء)، في صالة سينما قيد الإنشاء بأحد المراكز التجارية بالدمام.
وباشرت فرق الدفاع المدني الحريق الذي شب في الصالة الواقعة بالشراع مول، حيث لاتزال أعمال الإطفاء جارية للسيطرة على الحريق.
وفق “أخبار 24”.
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