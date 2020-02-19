بعد فيديو متداول للواقعة.. النيابة العامة توجه بضبط عاملة منزلية عنفت طفلة جسديا وعرضتها للخطر

أصدرت النيابة العامة أمرا بالبحث والتحري عن عاملة منزلية ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعنف طفلة صغيرة جسديا داخل المنزل وتعرضها للخطر.
وقال مصدر مسؤول في النيابة، إن وحدة الرصد تابعت المقطع المتداول، وصدر أمر للجهات المختصة بمباشرة الواقعة والبحث والتحري للتعرف على هوية العاملة من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك.
وأمرت النيابة بتحديد موقع العاملة والقبض عليها من قبل الجهة المختصة، للبدء في إجراءات التحقيق معها وتطبيق الأنظمة بحقها بكل حزم، في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن ما قامت به العاملة ينطوي على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها، فضلا عن تصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية.
بدورها أكدت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة أنها تتابع مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.