إرجاء النطق بالحكم على 5 متهمين بسب وقذف وسيم يوسف إلى 3 مارس

أرجأت محكمة جنح أبوظبي نظر خمس قضايا لسب وقذف وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، إلى 3 مارس المقبل، للنطق بالحكم.
وأنكر المتهمون ما نُسب إليهم من سب وسيم يوسف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن تغريداتهم كانت في إطار حرية الرأي، ردًا على ما يقوله الشاكي في وسائل الإعلام عن بعض الصحابة والتابعين وتشكيكه في صحيح البخاري، بدافع حبهم وغيرتهم على دينهم ووطنهم.
وأضافوا وفقًا لـ”الإمارات اليوم” أنهم لم يوجهوا أي إساءة لشخص المدَّعي، بل كانت تغريداتهم موجهة لأفكاره، مرفقين ذاكرة مجمعة تتضمن تصريحات وسيم عبر منبره الإعلامي التي دفعتهم للرد عليه، ومطالبين بعدم قبول الدعاوى المدنية ضدهم والحكم بتبرئتهم.
يشار إلى أن وسيم يوسف كشف في يونيو 2019 أنه حرك دعاوى ضد 163 حسابًا على تويتر وستتم إحالة أصحابها للنيابة العامة بسبب التغريدات الصادرة عن هذه الحسابات والتي قامت بالهجوم عليه بعد حديثه عن صحيح البخاري.