نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > 119 مؤسسة وشركة و6 أفراد استفادوا من نظام الإفلاس منذ تطبيقه
19/02/2020   1:48 م

119 مؤسسة وشركة و6 أفراد استفادوا من نظام الإفلاس منذ تطبيقه

+ = -
794

ذكرت مصادر، أن 119 شركة ومؤسسة استفادت من نظام الإفلاس منذ البدء في تطبيقه قبل نحو عام ونصف، بالإضافة لـ6 أفراد، مشيرة إلى أن من بين المستفيدين مدينين مفلسين أو متعثرين أو متوقعا معاناتهم لاضطراب أوضاعهم المالية.

وشملت قائمة المدينين الذين فتحت إجراءات إفلاس بحقهم، وفقا لـ”الاقتصادية”، 71 شركة، و48 مؤسسة، و6 أفراد، فيما بلغ حجم الإجراءات التي فتحتها الجهات المعنية منذ تشكيل لجنة الإفلاس 125 إجراء، بينها 16 إجراءً للتسوية الوقائية، و49 لإعادة التنظيم المالي، و34 للتصفية الإدارية، و25 للتصفية، وإجراء واحد لإعادة التنظيم لصغار المدينين.

وكانت لجنة الإفلاس قد تأسست بناء على نظام الإفلاس الذي أعلن إصداره في عام 2018، وعملت على التعريف بأحكام وإجراءات الإفلاس، وكيفية إلمام المستفيدين بإجراءات الإفلاس التي حددها النظام.

119 مؤسسة وشركة و6 أفراد استفادوا من نظام الإفلاس منذ تطبيقه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088520.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.