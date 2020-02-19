119 مؤسسة وشركة و6 أفراد استفادوا من نظام الإفلاس منذ تطبيقه

ذكرت مصادر، أن 119 شركة ومؤسسة استفادت من نظام الإفلاس منذ البدء في تطبيقه قبل نحو عام ونصف، بالإضافة لـ6 أفراد، مشيرة إلى أن من بين المستفيدين مدينين مفلسين أو متعثرين أو متوقعا معاناتهم لاضطراب أوضاعهم المالية.
وشملت قائمة المدينين الذين فتحت إجراءات إفلاس بحقهم، وفقا لـ”الاقتصادية”، 71 شركة، و48 مؤسسة، و6 أفراد، فيما بلغ حجم الإجراءات التي فتحتها الجهات المعنية منذ تشكيل لجنة الإفلاس 125 إجراء، بينها 16 إجراءً للتسوية الوقائية، و49 لإعادة التنظيم المالي، و34 للتصفية الإدارية، و25 للتصفية، وإجراء واحد لإعادة التنظيم لصغار المدينين.
وكانت لجنة الإفلاس قد تأسست بناء على نظام الإفلاس الذي أعلن إصداره في عام 2018، وعملت على التعريف بأحكام وإجراءات الإفلاس، وكيفية إلمام المستفيدين بإجراءات الإفلاس التي حددها النظام.