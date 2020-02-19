ظهر فريق النصر خلال مباراته في دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، وقد طمس شعار الكأس المحلي على قمصان اللاعبين، فيما بينت المصادر أن ذلك جرى بأمر الاتحاد الآسيوي للكرة، الذي تمنع لوائحه وضع شعارات خاصة بمنافسات أخرى خلال منافساته.
ظهور لاعبي النصر بقمصان وقد طمس عنها شعار الدوري المحلي بشكل ظاهر، أثار الجدل بين صفوف جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر الشعار المطموس أيضا خلال الاجتماع التنسيقي الذي سبق المباراة.
وأطلقت الجماهير الرياضية وسماً عبر “تويتر” تحت مسمى “الآسيوي يطمس شعار كأس النصر المحلي”، وشهد سجالا موسعاً بين مشجعي النصر والهلال.
وكان النصر التقى العين مساء أمس الثلاثاء على ملعب استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث فاز النصر بهدفين دون مقابل، ليتصدر مجموعته مؤقتاً.
وفق “أخبار 24”.