بالصور.. بدء أعمال صيانة وتطوير طريق الملك عبدالله بالخرج

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بدأ المقاول المنفذ بإشراف إدارة المشاريع ببلدية محافظة الخرج أعمال صيانة و تطوير طريق الملك عبدالله و ذلك من تقاطع طريق الامام محمد بن سعود و حتى دوار الاتصالات ، و تشمل تطوير الإنارة و الجزر الوسطية الجانبية .
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