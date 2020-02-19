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أخبار الخرج > بالصور.. بدء أعمال صيانة وتطوير طريق الملك عبدالله بالخرج
19/02/2020   1:45 م

بالصور.. بدء أعمال صيانة وتطوير طريق الملك عبدالله بالخرج

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بدأ المقاول المنفذ بإشراف إدارة المشاريع ببلدية محافظة الخرج أعمال صيانة و تطوير طريق الملك عبدالله و ذلك من تقاطع طريق الامام محمد بن سعود و حتى دوار الاتصالات ، و تشمل تطوير الإنارة و الجزر الوسطية الجانبية .

بالصور.. بدء أعمال صيانة وتطوير طريق الملك عبدالله بالخرج

أخبار الخرج
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