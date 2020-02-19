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أخبار محلية > “المسند”: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءًا من مساء اليوم .. وأمطار متوقعة على عدة مناطق
19/02/2020   1:47 م

“المسند”: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءًا من مساء اليوم .. وأمطار متوقعة على عدة مناطق

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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم أن تبدأ درجات الحرارة الانخفاض نسبيًا اعتبارًا من مساء اليوم (الأربعاء)، خاصةً في المنطقتين الشرقية والوسطى.

وأشار إلى احتمالية سقوط زخات مطرية على أجزاء من شمالي منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف والقصيم.

كما توقع المسند أن تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية الدافئة، مصحوبة بالأتربة والغبار على معظم المناطق.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد نبهت في وقت سابق إلى هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة تستمر حتى الخميس، وذلك على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والشرقية، إضافةً إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم المناطق. وفق “أخبار 24”.

“المسند”: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءًا من مساء اليوم .. وأمطار متوقعة على عدة مناطق

أخبار محلية
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