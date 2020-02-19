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أخبار المناطق > الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض
19/02/2020   8:32 ص

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساء أمس (الثلاثاء) بقصره، عدداً من العلماء والمسؤولين وأهالي مدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة، كما استمع أمير الرياض إلى مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

ونوه عدد من الأهالي إلى أثر زيارات الأمير فيصل بن بندر للمحافظات ومردودها الإيجابي على إنجاز المشاريع بالمحافظات، مثمنين حرصه على الوقوف على المشاريع المنفذة وتأكيده على مسؤولي المنطقة بكل ما يتعلق بإنجاز المشروعات وتطويرها.

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

وفق “أخبار 24”.

الأمير فيصل بن بندر يستقبل العلماء وأهالي مدينة الرياض

أخبار المناطق
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