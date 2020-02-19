بالفيديو.. أحد وكلاء “الهيل” يكشف سبب ارتفاع سعره.. وحقيقة دور التجار في ذلك

كشف أحد وكلاء الهيل في المملكة عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعره في السوق، مبيناً حقيقة اتهام التجار بأنهم وراء ارتفاع سعره لقيامهم بتخزينه بكميات كبيرة.
وقال الوكيل سالم بن محفوظ في مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الهيل متوفر بكميات كبيرة جداً في الأسواق، والتجار لا يخزنونه، مشيراً إلى أنه لا يبقى في المستودعات أكثر من 3 إلى 5 أيام.
وأضاف أن سبب ارتفاع السعر هو زيادة الاستهلاك ونقص المحصول، ففي السابق كان مصدر الهيل دولتي الهند وغواتيمالا، والآن أصبح هناك مصدر واحد فقط وهي دولة غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى. وفق “أخبار 24”.
وأشار بن محفوظ إلى أن الهيل الهندي منع من قبل هيئة الغذاء والدواء؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من المبيد، متوقعاً أن تستقر الأسعار عند 160 إلى 165 للكيلو الواحد بسعر الجملة.
فيديو | هل تجار #الهيل خلف أزمة الأسعار؟ #الراصد pic.twitter.com/vbmdARz3Jx
— الراصد (@alraasd) February 18, 2020