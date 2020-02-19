“أمن الطرق”: لم نسجل مخالفات متعمدة على السائقات.. وأجهزة دقيقة لرصد طمس اللوحات

كشف قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، أنه لم يسجل حتى الآن مخالفات متعمدة أو متهورة على السائقات في الطرق السريعة، لكن سجلت عليهن مخالفات غير متعمدة.
وقال اللواء الضبيب إنه سيتم رصد مخالفات طمس اللوحات بشكل آلي عبر أجهزة حديثة دقيقة، وهناك لجنة لمتابعة هذه المخالفات كونها غير صريحة، مضيفاً أنه بعد التحقق منها تُوجه للسائق المخالفة.
وأضاف وفقاً لـ “الرياض”، أنه تم رصد قرابة 595 حـادثاً مرورياً؛ بسبب الإبل السائبة، مبيناً أن المنطقة الشمالية هي الأعلى في نسبة هذه الحـوادث.
وأوضح أن الانتهاء من النقاط السوداء هندسياً وضبطياً سيتم خلال 60 يوماً في الرياض والمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن غالبيتها ترتكز في هاتين المنطقتين؛ بسبب المساحة الكبيرة، وتم القضاء هندسياً على 36% منها.