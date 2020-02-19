صورة نادرة تظهر كيف كانت الحياة قديماً في جدة قبل نحو 80 عاماً

أظهرت صورة نادرة واقع الحياة في مدينة جدة قبل نحو 80 عاماً، قبل التطور العمراني الذي شهدته المملكة، والتحول إلى الحياة الحديثة.
وبيّنت الصورة التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز ويعود تاريخها لعام 1362هـ، شكل البيوت حينذاك والمبنية من الطين، والشوارع التي غابت عنها تماماً وسائل النقل الحديث.
ويظهر في الصورة أيضاً السقا الذي يوزع المياه على البيوت، وهي الوظيفة التي أصبحت منقرضة في عصرنا الحالي.
#صورة_تاريخية |📸
مدينة #جدة
عام ١٣٦٢هـ /(١٩٤٣م)
#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/Rn5cbdzFQh
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) February 17, 2020
وفق “أخبار 24”.