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اخبار رياضية > بالفيديو.. حارس مرمى الفيصلي: خالفت تعليمات مدربي فأنقذت فريقي من الخسارة
19/02/2020   8:28 ص

بالفيديو.. حارس مرمى الفيصلي: خالفت تعليمات مدربي فأنقذت فريقي من الخسارة

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علّق حارس مرمى نادي الفيصلي، مصطفى ملائكة، على الهدف الذي أحرزه في مرمى فريق الفتح، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقال ملائكة في مقابلة لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إنه لم يتوقع أن يتمكن من تسجيل الهدف، مضيفاً أن مدربه طالبه بالبقاء في المرمى وعدم التقدم للأمام، لكنه خالف تعليماته ودخل التاريخ بإحراز الهدف وإنقاذ فريقه من الخسارة.

وأشار إلى أن كرة القدم ظالمة لحارس المرمى، والسبب أنه تصدى لكرات خطيرة خلال المباراة لكن الإعلام لم يظهرها أو يعلق عليها بقدر تركيزه على إحراز الهدف، رغم أن مهمة حارس المرمى هي الدفاع عن مرماه وليس إحراز الأهداف. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. حارس مرمى الفيصلي: خالفت تعليمات مدربي فأنقذت فريقي من الخسارة

اخبار رياضية
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