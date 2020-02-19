بالفيديو.. في واقعة جديدة.. إجراء تحليل “DNA” للتأكد من هوية شاب اختطف من ذويه قبل 26 عاماً بالقطيف

قالت أسرة مواطن اختطف قبل نحو 26 عاماً من مستشفى القطيف، إن شخصاً يشتبه في كونه ابنهم المخطوف ويدعى “نايف” يجري الآن تحليل البصمة الوراثية “DNA”، للتأكد من هويته.
وأوضح المواطن يحيى الكحلاني، عم الشاب المختطف، أن الواقعة تعود لعام 1414 هـ، وأن شقيقه محمد والد الطفل اتهم وزارة الصحة بالتسبب في الواقعة، مبيناً أن امرأة كانت ترتدي زي الممرضات حضرت إلى زوجته أثناء قيامها بإرضاع ابنه وأخذته ثم اختفت.
وقال الكحلاني في لقاء لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الواقعة أدت لتدهور صحة شقيقه حتى أصيـب بمرض في القلب وتوفي، فيما أصـيبت أمه بأزمة نفسية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن عودة موسى الخنيزي ومحمد العماري أعادت لهم الأمل في التوصل لابنهم المختطف، حيث أخذت العينات من والدة نايف لمطابقتها مع الشابين اللذين عثر عليهما مع المختطفة.
#فيديو#برنامج_ياهلا يفتح فصلا جديدا من فصول قضية #مخطوفين_الدمام ويلتقي بعم المخطوف الثالث “نايف” مع #موسى_الخنيزي و #محمد_العماري ليتحدث عن تفاصيل حخطف ابنهم قبل 25 عاما.. pic.twitter.com/2WyX00j1MT
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020
عم المخطوف “نايف” لـ #برنامج_ياهلا
خطف نايف سبب فاجعة لشقيقي رحمه الله، وسبب له مرض القلب حتى مات، وأمه أصيبت بأزمة نفسية وصارت نفسيتها غير طبيعية من يومها إلى يومنا هذا..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/RbC1QOo8kr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020
عم المخطوف “نايف” لـ #برنامج_ياهلا
عودة موسى ومحمد أعادت لنا الأمل في عودة ابننا نايف، وتم أخذ العينات من والدة نايف والأسرة اليوم لإجراء تحليل DNA لمطابقته بالاثنين اللي عثروا عليهم..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/ex6Zq02f4u
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020