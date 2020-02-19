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أخبار محلية > موسى الخنيزي يصف شعوره عند لقاء والدته لأول مرة.. ويتحدث عن موقف لا ينساه مع “المرأة التي ربّته”
19/02/2020   8:25 ص

موسى الخنيزي يصف شعوره عند لقاء والدته لأول مرة.. ويتحدث عن موقف لا ينساه مع “المرأة التي ربّته”

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وصف الشاب موسى الخنيزي، الذي عاد لأهله مؤخراً بعد اختطاف دام 20 عاماً منذ ولادته، الشعور الذي انتابه عندنا التقى والدته لأول مرة، كما تحدث عن موقف لا ينساه مع المرأة التي ربّته.

وقال موسى -وفقاً لـ”العربية نت”- وهو يشعر بسعادة غامرة بعد عودته لأحضان أهله، إن حضن الأم لا يوصف، وإنه وأمه عند لقائهما الأول احتضنا بعضها ولم يستطيعا التحدث لحظتها بأي كلام.

كما كشف الشاب عن موقف حدث بينه وبين المرأة التي ربّته خلال تلك السنوات، قائلاً إنه كان يريد شراء سيارة ولم يكن يملك المال الكافي لشرائها، وكان حزيناً لهذا السبب.

وأضاف، وفقاً لبرنامج “ياهلا”، أن المرأة عندما سألته عن سبب حزنه أخبرها بالأمر، فتفاجأ بها تحضر له الذهب والحلي الخاص بها ووضعته بين يديه وقالت له افعل به ما تشاء.

 

موسى الخنيزي يصف شعوره عند لقاء والدته لأول مرة.. ويتحدث عن موقف لا ينساه مع “المرأة التي ربّته”

أخبار محلية
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