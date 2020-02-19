موسى الخنيزي يصف شعوره عند لقاء والدته لأول مرة.. ويتحدث عن موقف لا ينساه مع “المرأة التي ربّته”

وصف الشاب موسى الخنيزي، الذي عاد لأهله مؤخراً بعد اختطاف دام 20 عاماً منذ ولادته، الشعور الذي انتابه عندنا التقى والدته لأول مرة، كما تحدث عن موقف لا ينساه مع المرأة التي ربّته.
وقال موسى -وفقاً لـ”العربية نت”- وهو يشعر بسعادة غامرة بعد عودته لأحضان أهله، إن حضن الأم لا يوصف، وإنه وأمه عند لقائهما الأول احتضنا بعضها ولم يستطيعا التحدث لحظتها بأي كلام.
كما كشف الشاب عن موقف حدث بينه وبين المرأة التي ربّته خلال تلك السنوات، قائلاً إنه كان يريد شراء سيارة ولم يكن يملك المال الكافي لشرائها، وكان حزيناً لهذا السبب.
وأضاف، وفقاً لبرنامج “ياهلا”، أن المرأة عندما سألته عن سبب حزنه أخبرها بالأمر، فتفاجأ بها تحضر له الذهب والحلي الخاص بها ووضعته بين يديه وقالت له افعل به ما تشاء.
موسى الخنيزي العائد لأسرته بعد 20 عام يتحدث لـ #العربية : التقيت أمي حضنتها ولم نستطع الكلام
عبر:@ibrheem99 pic.twitter.com/xKgVmwIBYP
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ١٨ فبراير ٢٠٢٠
#فيديو
مخطوف الشرقية #موسى_الخنيزي يروي لـ #برنامج_ياهلا موقف مع أمه التي ربته، ويقول لـ @Mofareh5: هذي القصة واللبيب بالإشارة يفهم!#برنامج_ياهلا#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/rKjTRQDVhy
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٨ فبراير ٢٠٢٠