شاهد.. فريق سعودي يجري عملية معقدة في دماغ مريض وهو بكامل وعيه

نجح فريق طبي سعودي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم بالمخ لأحد المرضى وهو بوعيه.
وقال أحد أعضاء الفريق، الدكتور محمد غازي عبده، إنه طلب من المريض قراءة “سورة الإخلاص” للتأكد من سلامة حواسه أثناء العملية، لافتاً إلى أن هذا النوع من العمليات يتم والمريض بكامل وعيه.
من جهته، عبّر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن فخره بهذا الإنجاز الوطني تحت قيادة فريق طبي سعودي متميز.
أجريت عملية جراحية معقدة ومتطورة جداً في مدينة الملك عبدالله الطبية @KAMC_MAKKAH بمكة داخل جمجمة مريض في المخ وهو بوعيه، لكي يتم التأكد من سلامة حواسه خلال العملية.
فخور جداً بأن من يقود هذه العملية فريق طبي سعودي متميز. pic.twitter.com/KRQxyq7KfO
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) ١٨ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.