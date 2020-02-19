شارك حارس مرمى نادي الأهلي اللاعب محمد العويس في تدريبات فريقه، لأول مرة بعد تعافيه من الإصـابة التي تعرّض لها في وجهه؛ حيث ظهر مرتدياً قناعاً حامياً للوجه.
وكان العويس قد تعرّض لإصـابة في نوفمبر الماضي خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي؛ إثر التحامه مع لاعب الفيصلي البرازيلي وليام أوليفيرا.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الفتح يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفي حال مشاركة العويس في المباراة فإنه سيرتدي القناع الواقي، وسيستمر في ارتدائه حتى نهاية الموسم.
وفق “أخبار 24”.