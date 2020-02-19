تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الإثنين، من ضبط كمية من الصواريخ والقذائف والأسلحة أثناء محاولة مهرّبين إدخالها إلى محافظة المهرة، ما أدى لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية.
وأظهرت صور الأسلحة والقذائف المضبوطة، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، أن عددا من متزعمي جماعات التهريب حاولوا تعطيل جهود الأجهزة الأمنية لوقف وضبط تلك الأسلحة.
وأضاف المالكي أن تلك الجماعات سعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة في استهداف الوحدات الأمنية، وذلك بهدف المحافظة على مصالحها التخريبية.
وتابع: أجبر ذلك الأجهزة الأمنية على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن النفس والمحافظة على أمن المحافظة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تسامح مع محاولات تقويض الحد من عمليات التهريب.
وفق “أخبار 24”.