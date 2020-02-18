النيابة العامة تفتح باب التقديم للمواطنين على وظائف “ملازم تحقيق”

أعلنت النيابة العامة فتح باب التقديم للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، على وظائف شاغرة لديها للرجال على كادر الأعضاء بمرتبة “ملازم تحقيق”.
وأوضحت النيابة، أن الاختيار من بين المتقدمين لهذه الوظائف سيكون عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، مبينةً أن التقديم سيكون مفتوحاً حتى السبت المقبل 28 جمادي الآخرة 1441هـ.
واشترط الإعلان، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بتقدير عام لا يقل عن جيد من إحدى كليات الشريعة، أو في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلهما، وسيخضع في حالة المعادلة لامتحان خاص يشترط أن يجتازه.وفق “أخبار 24”.
كما اشترط أن يكون المتقدم لائقاً صحياً للخدمة، وألا يكون محكوما عليه بحد أو تعزير أو بجرم مخل بالشرف والأمانة، أو صادراً بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُعقد لأجل التعيين، وألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء، وألا يكون موظفاً حكومياً.