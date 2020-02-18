مسؤول بـ”الجوازات”: خدمة جديدة تهم المواطنين تطلق الشهر المقبل عبر منصة “أبشر”

كشف مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، العميد خالد الصيخان، أن الجوازات ستطلق مفاجأة خلال الشهر القادم تهم المواطن السعودي.
وأوضح الصيخان في حديث لقناة “الإخبارية” أن الخدمة الجديدة ستتيح للمواطن إصدار وثيقة خاصة له عن طريق منصة “أبشر”، مبينا أن الجوازات أطلقت 39 خدمة للمواطنين والمقيمين، وأن هناك خدمات جديدة عبر المنصة ستفاجئ الجمهور خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الصيخان أن الجوازات لديها خطة عمل واضحة وثابتة تسير بموجبها، مبينا أن الخدمات الجديدة تلبِّي طموح المواطنين بإنهاء جميع إجراءاتهم من خلال التطبيق وموقع الوزارة، دون الحاجة لمراجعة مقر وفروع الجوازات. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #الجوازات تعلن لـ #الإخبارية عن مفاجأة ستطلق الشهر المقبل تهم المواطن السعودي عبر منصة #أبشر pic.twitter.com/y2TpjOC4ep
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2020