وثقت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى للقاء المواطن “علي الخنيزي” بولده “موسى”، المختطف قبل أكثر من 20 عاما بالدمام.
وارتسمت البهجة على محيا المواطن علي الخنيزي لحظة لقائه بابنه، وقال: “فرحي لا يُوصف.. من هنا إلى أقصى البلاد”.
وكان الخنيزي تسلّم صباح أمس من النيابة العامّة نتائج فحص عينة الحمض النووي، والتي أثبتت انتساب ابنه “موسى” إليه بنسبة 100%، وزوّدته النيابة بخطاب موجّه إلى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لمتابعة إجراءات التأهيل الاجتماعي والنفسي لابنه المختطف منذ 20 عاماً.
وكان موسى الخنيزي قد اختُطف قبل أكثر من 20 عاما عقب ولادته بمستشفى النساء والولادة بالدمام، فيما أعلنت شرطة الدمام مؤخرا ضبطها امرأة مشتبها بها بعد تقدمها بطلب لاستخراج هويات وطنية لمواطنَين اثنين ادّعت أنهما لقيطان اعتنت بهما دون الإبلاغ عنهما.
وفق “أخبار 24”.