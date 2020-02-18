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أخبار محلية > العمل تنفذ أكثر من 50 ألف زيارة رقابية في كافة مناطق المملكة خلال شهر يناير
18/02/2020   5:50 م

العمل تنفذ أكثر من 50 ألف زيارة رقابية في كافة مناطق المملكة خلال شهر يناير

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقريرها الصادر عن شهر يناير والمتضمن مجموعة من الإحصائيات عن عدد مستوى الالتزام بأحكام نظام العمل في المنشآت والتي يتم زيارتها وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية على كافة الأنشطة المستهدفة في حملات التفتيش الميداني التي ينفذها المفتشون والمفتشات من منسوبي الوزارة.

وأوضح التقرير أن الوزارة قد أجرت أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في جميع مناطق المملكة، وأظهر نسبة انضباط عام لسوق العمل بلغت 91٪؜ ورصدت مخالفات بنسبة 9% من إجمالي الزيارات .

هذا وقد غطت الوزارة في جولاتها عدد من الأنشطة والمهن في كافة المناطق، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات ، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات. وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات و ضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيا مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.وفق “أخبار 24”.

علما أن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911” أو فروع الوزارة.

العمل تنفذ أكثر من 50 ألف زيارة رقابية في كافة مناطق المملكة خلال شهر يناير

أخبار محلية
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