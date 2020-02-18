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أخبار محلية > “السديس” يوجه باستكمال التحول الرقمي وتكثيف العمل بمبادرة “رئاسة بلا ورق”
18/02/2020   5:48 م

“السديس” يوجه باستكمال التحول الرقمي وتكثيف العمل بمبادرة “رئاسة بلا ورق”

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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بتكثيف وتعزيز التعاملات الإلكترونية واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وأكد الرئيس العام على العمل بروح الفريق الواحد، والتأكيد على جميع الإدارات العاملة بأن المسؤولية مشتركة، وتكثيف العمل على مبادرة “رئاسة بلا ورق”.

وشدد الدكتور السديس على سرعة التحول، وربط أنظمة الرئاسة العامة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى؛ لتسهل أعمال الرئاسة، وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة الإدارية داخل الرئاسة العامة.وفق “أخبار 24”.

“السديس” يوجه باستكمال التحول الرقمي وتكثيف العمل بمبادرة “رئاسة بلا ورق”

أخبار محلية
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