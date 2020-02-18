ظهر الكوري الجنوبي “لي سيونج يونغ”، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، واعتنق الإسلام قبل نحو شهرين بأحد المراكز الإسلامية في بلاده، في فيديو جديد مرتديًا ملابس الإحرام، حيث قال إنه أدى أول عمرة له بعد دخوله الإسلام.
ونشر “اليوتيوبر” عبر قناته على يوتيوب مقطع فيديو يظهر ارتدائه ملابس الإحرام بأحد الفنادق، فيما بدا أحد الأشخاص بجواره يلقنه الأدعية باللغة العربية.
وتوجه “يونغ” عبر مطار الملك خالد بالرياض إلى جدة، ومنها إلى مكة المكرمة، حيث ظهر في المقطع وهو يؤدي مناسك العمرة.
وقال يونغ إنه يشعر بالسعادة بعد أداءه العمرة، وأنه تغيير كثيرا بعد تواجده بمكة المكرمة ورؤية الكعبة المشرفة، ووصف ماء زمزم بأن طعمه مختلف وهو أكثر روعة من الماء العادي، مبينا أنه دعى الله لجميع الذين يحبونه.
يذكر أن “اليوتيوبر” الكوري زار المملكة قبل أشهر، وتنقل ما بين جدة والرياض، وبثَّ عبر قناته فيديوهات توثق رحلته، وبدأ بعدها يتعرف إلى الإسلام إلى أن اعتنقه مؤخرا.
وفق “أخبار 24”.