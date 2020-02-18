“العمل”: عدد الصيادلة السعوديين في القطاع الخاص ارتفع إلى 3261 مقابل 21 ألف وافد

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد الصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 57%، ليصل إلى 3261 صيدليًا في عام 2019، مقارنة بعددهم عام 2018 البالغ 2082 صيدليا.
وأوضحت الوزارة وفقا لصحيفة “الاقتصادية”، أن إجمالي الممارسين لمهن الصيدلة يبلغ قرابة 24 ألفا، يشكل السعوديون منهم 13% بنحو 3261 صيدليا، فيما يمثل الوافدون النسبة المتبقية بنحو 21233 صيدليا.
وحول توطين القطاع الصحي، بينت الوزارة أن هناك فريقا مكونا من جهات ذات علاقة تضم وزارتي العمل والصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية وممثلين من القطاع الخاص يعمل على دراسة تخصصات الممارسين الصحيين العاطلين، وتحديد المهن ذات الأولوية بناء على معلومات السوق والباحثين عن عمل.
يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر مؤخراً أصدر بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، على أن يتم تنفيذ القرار على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 20 % من العاملين في المهنة وتبدأ في 01/ 12/ 1441هـ، والثانية تستهدف توطين 30 % وتبدأ في 01/ 12/ 1442هـ .