وزير الصناعة: إطلاق بنك للصادرات برأس مال 30 مليار ريال خلال أيام

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن أن بنك الصادرات سيجري إطلاقه خلال الأيام المقبلة، برأس مال 30 مليار ريال، وستُطلق من خلال البنك التجمعات الصناعية المختلفة، بهدف تقريب المصانع العاملة في نشاط واحد.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، على هامش حفل إطلاق مبادرة “تجسير” التي أطلقتها غرفة الشرقية أمس (الإثنين)، اكتمال إعداد نظام التعدين تمهيداً لرفعه إلى مجلس الشورى لمناقشته.
كما أشار إلى برنامج “ندلب” الخاص بالصناعة والخدمات اللوجستية، مبينا أنه يعد من أكبر البرامج التي جرى إطلاقها لخدمة الصناعة والتعدين والطاقة والقطاع اللوجستي.وفق “أخبار 24”.