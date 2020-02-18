قالت المحامية و”المحكّم التجاري”، رباب المعبي، إن والدها حضر معها إحدى الجلسات القضائية وشاهدها وهي تترافع أمام المحكمة، مبينة أنها شاهدت الفرحة في قلبه قبل عينه.
وأوضحت المعبي أن إحساسها وشعورها لا يُوصف، بعد أن حضر والدها الشيخ أحمد المعبي إحدى الجلسات القضائية بصفة نظامية وشاهدها، لافتةً إلى أنه قدم لها النصيحة بأهمية الصبر لتحقيق الهدف.
وأضافت أنها ما زالت تلك الطفلة التي تسعد بعرض شهادة الشكر والتقدير على والديها لتنال التشجيع والتحفيز والدعاء.
وظهرت المعبي في فيديو نشرته عبر حسابها بـ”تويتر”، رفقة والدها وهما يسيران بجوار مبنى يبدو كمقر لمحكمة، حيث تفاعل المتابعون مع ردة فعل الأب تجاه ابنته بعد أن شاهد ثمرة جهده.
وفق “أخبار 24”.