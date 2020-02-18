الافراج عن ثلاثة من سجن الخرج

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استمرارا للحملة المباركة حملة تفريج كربة بالخرج – التي انطلقت قبل ثلاث سنوات – تم اليوم بحمد الله الافراج عن ٣ نزلاء بسجن الخرج بعد اعتمادها من قبل لجنة تراحم الرياض.
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