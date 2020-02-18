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أخبار الخرج > الافراج عن ثلاثة من سجن الخرج
18/02/2020   12:32 م

الافراج عن ثلاثة من سجن الخرج

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استمرارا للحملة المباركة حملة تفريج كربة بالخرج‬⁩ – التي انطلقت قبل ثلاث سنوات – تم اليوم بحمد الله الافراج عن‏ ٣ نزلاء بسجن ⁧‫الخرج‬⁩ بعد اعتمادها من قبل لجنة تراحم الرياض.

الافراج عن ثلاثة من سجن الخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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