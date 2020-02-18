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أخبار الخرج > بالصور.. الشعلاويين يحتفلون بالمتميزين والمجتازين الاحزمة بالكارتية
18/02/2020   12:36 م

بالصور.. الشعلاويين يحتفلون بالمتميزين والمجتازين الاحزمة بالكارتية

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كرمت إدارة نادي الشعلة مجتازي الأحزمة بلعبة الكارتية بحضور عضو مجلس الادارة ومشرف الالعاب المختلفة الاستاذ محمد المطرفي والمدرب محمد الشعار وبحضور عدد من اولياء الامور .

تم توزيع الاحزمة والشهادات والكؤوس .

بالصور.. الشعلاويين يحتفلون بالمتميزين والمجتازين الاحزمة بالكارتية

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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