بالصور.. الشعلاويين يحتفلون بالمتميزين والمجتازين الاحزمة بالكارتية

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كرمت إدارة نادي الشعلة مجتازي الأحزمة بلعبة الكارتية بحضور عضو مجلس الادارة ومشرف الالعاب المختلفة الاستاذ محمد المطرفي والمدرب محمد الشعار وبحضور عدد من اولياء الامور .
تم توزيع الاحزمة والشهادات والكؤوس .
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