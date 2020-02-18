موظف بأحد فنادق مكة يقاضي مديره الأجنبي ويتهمه بسبّه ورميه بالحذاء

تقدّم مواطن يعمل موظفاً بأحد الفنادق بمكة المكرمة بدعوى قضائية ضد مديره الأجنبي، مدّعياً أنه رماه بالحذاء وتعدّى عليه بالسب والقذف.
وأوضح المدعي ريان محمد وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشؤون القانونية بالفندق عاقبته وخصمت يوماً من راتبه مع لفت نظر على مخالفة أخرى، وهو الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء وعدم الصلح في الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة.
وقالت مديرة قسم التسويق بالفندق، إن الشؤون القانونية نظرت الشكوى المرفوعة من المدعي وتم التحقيق فيها وصدر بحق الطرفين العقوبات المناسبة، مبينةً أنها رفضت الأسلوب الذي تعامل به المدير مع الموظف.