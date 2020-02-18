بالفيديو.. الكلباني يروي قصة دعوة من امرأة عجوز بسببها رُزق بثلاثة أطفال

روى الشيخ عادل الكلباني، قصة لزوجته الثانية (سورية الجنسية) التي لم يُرزق منها بأولاد، مع امرأة عجوز أهدتها دعوة صادقة، فرزق بـ 3 أطفال بعدما أنفق 100 ألف ريال على مراجعة الأطباء دون جدوى.
وقال الكلباني إن زوجته الثانية كانت قلقة لأن زوجته الأولى كانت تنجب وله منها 3 بنات وولد، مبينا أنه راجع أكثر من طبيب وأنفق الكثير من الأموال حباً لزوجته وتعاطفاً معها لمدة 6 سنوات دون فائدة.
وأوضح الكلباني خلال استضافته ببرنامج “الدنيا علمتني” على قناة “MBC”، أنه طلب لزوجته خادمة من الفلبين وتبيّن فيما بعد أنها مصابة بورم في صدرها، مشيراً إلى أنه طلب من زوجته أن تعطيها أموالاً وتساعد في سفرها إلى بلدها.
وأضاف أن زوجته أخذت الخادمة وذهبت بها إلى المستشفى برفقة والدتها التي كانت في زيارة لها من سوريا، وأثناء جلوسهن بغرفة الانتظار حضرت امرأة عجوز على كرسي وبدأت تشتكي حالها إلى زوجته التي لم يكن معها سوى 100 ريال فطلبت من المرأة العجوز أن تسامحها. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن المرأة العجوز طلبت من زوجته أن تتمنى شيئاً حتى تدعو لها به؛ حيث إن لها دعوة مستجابة، فأجابتها أم زوجته بأن تدعو لها بأن يرزقها الله بأولاد، فقالت العجوز: “بدعيلها وبيجيلها عيال”، لافتاً إلى أن هذه الدعوة الصادقة كانت سبباً في علاج زوجته وأن يرزقها الله ببنت وولدين.
الكلباني: أنفقت 100 ألف لأرزق بطفل.. فأعطاني الله 3 عيال بدعوة امرأة@abuabdelelah #الدنيا_علمتني#MBC1 pic.twitter.com/z273EjSStY
— MBC1 (@mbc1) February 17, 2020