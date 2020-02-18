بالفيديو.. عبدالله المعيوف يعلن تجديد عقده مع الهلال لمدة 3 سنوات

أعلن حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف تجديد عقده مع ناديه لمدة 3 سنوات، وذلك في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.
وقال المعيوف في لقائه ببرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، أنا هلالي لمدة 3 سنوات إن شاء الله، وكان اللاعب قد أعلن من قبل أنه تم الاتفاق مع إدارة ناديه على كل شيء يخص أمر التجديد، وأنه سيوقع عقده بعد عودته من الإمارات.
يذكر أن الهلال فاز على مضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، ليحصد 6 نقاط بعد تحقيق فوزه الثاني. وفق “أخبار 24”.
#الدوري_مع_وليد | عبدالله المعيوف – لاعب #الهلال: أنا هلالي لـ3 سنوات مقبلة.#SBC pic.twitter.com/3xcW2ShMbR
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 17, 2020