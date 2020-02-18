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أخبار محلية > طقس الثلاثاء: سحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة
18/02/2020   6:34 ص

طقس الثلاثاء: سحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الثلاثاء)، سحبا رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق حائل وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

كما توقعت الهيئة رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وشمال غرب المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ34 درجة مئوية، فيما تسجل طريف والقريات أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 4 درجات مئوية. وفق “أخبار 24”.

طقس الثلاثاء: سحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة

أخبار محلية
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