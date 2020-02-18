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أخبار محلية > كاتب يروي قصة انضمامه لتنظيم متطرف ومحاولته السفر إلى أفغانستان للانضمام لـ”القاعدة”
18/02/2020   6:33 ص

كاتب يروي قصة انضمامه لتنظيم متطرف ومحاولته السفر إلى أفغانستان للانضمام لـ”القاعدة”

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روى كاتب سعودي -عبر برنامج “الدنيا علمتني” على قناة “إم بي سي”- قصة انضمامه لتنظيم متطرف ومحاولته السفر إلى أفغانستان.

وتحدث الكاتب محمد العمر عن الظروف التي دفعته للانضمام لجماعة متطرفة، وأثر ذلك على دراسته والطريقة التي قدّمها لها “أمير الجماعة” للتحايل على المدرسة وترك الدراسة.

كما تحدث العمر عن أثر انضمامه للجماعة المتطرفة على علاقته بعائلته حتى اضطر للخروج من المنزل بسبب تضايقه من أسرته التي كانت تعيش حياة طبيعية في حين كان يحاول هو فرض نمط معين من السلوكيات على أخواته داخل المنزل.

وذكر العمر أيضاً الطريقة التي أقنعه بها “أمير الجماعة” للتدرب على السلاح لمواجهة ما كانوا يسمونهم بـ”الطواغيت”، حتى قرر هو أن يرحل إلى أفغانستان للانضمام لتنظيم القاعدة، حيث تولّت الجماعة المتطرفة ترتيب الرحلة وتحمّل تكاليفها. وفق “أخبار 24”.

وقال إن رحلته إلى أفغانستان كانت ستمر بعدة دول أولها الإمارات، وهناك التقى بالشخص الذي تمكن من تغيير قناعاته ودفعه للعودة إلى المملكة، حيث بقي عامين مختبئاً عن الأنظار قبل أن يبدأ مرحلة العلاج النفسي ويكتشف حقيقة الجماعة المتطرفة التي بدأت في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الدولة.

كاتب يروي قصة انضمامه لتنظيم متطرف ومحاولته السفر إلى أفغانستان للانضمام لـ”القاعدة”

أخبار محلية
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