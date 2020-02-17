الأهلي يفوز على استقلال طهران في دوري أبطال آسيا ويتصدر مجموعته

فاز الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي على استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف، اليوم على إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وسجل المؤشر هدفي الأهلي في الدقيقتين 17 و29، وجاء هدف الاستقلال عن طريق أمير أرسلان في الدقيقة 22 .
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الثاني، وتوقف رصيد الاستقلال عند نقطة واحدة، بالتساوي مع الشرطة العراقي الذي خسر أمام الوحدة بهدف دون رد.
وفق “أخبار 24”.