نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الأهلي يفوز على استقلال طهران في دوري أبطال آسيا ويتصدر مجموعته
17/02/2020   11:03 م

الأهلي يفوز على استقلال طهران في دوري أبطال آسيا ويتصدر مجموعته

+ = -
521

فاز الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي على استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف، اليوم على إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وسجل المؤشر هدفي الأهلي في الدقيقتين 17 و29، وجاء هدف الاستقلال عن طريق أمير أرسلان في الدقيقة 22 .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الثاني، وتوقف رصيد الاستقلال عند نقطة واحدة، بالتساوي مع الشرطة العراقي الذي خسر أمام الوحدة بهدف دون رد.

وفق “أخبار 24”.

الأهلي يفوز على استقلال طهران في دوري أبطال آسيا ويتصدر مجموعته

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088284.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.