ضبطت شرطة منطقة الرياض تشكيلاً عصابياً تخصص في بيع شرائح الاتصالات بطريقة مخالفة.
جاء ذلك خلال مداهمة نفذتها إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة لأحد الأوكار، والذي حوّلته العمالة المخالفة إلى مكان لتوزيع الشرائح من جميع شركات الاتصالات.
وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب “السناب الأمني” من داخل الموقع، مبالغ مالية كبيرة حصيلة بيع الشرائح المخالفة، وأجهزة قراءة بصمات، بالإضافة إلى هويات وطنية وإقامات ووكالات شرعية وتفاويض لأشخاص يتم بيع الشرائح بأسمائهم دون علمهم.
وكان اللافت وجود مخبأ سري تستخدمه العصابة لإخفاء الشرائح والأموال، في حال تعرض الموقع لأي مداهمة.
وفق “أخبار 24”.