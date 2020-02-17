وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بتطوير وتأهيل محافظة طريف بالشكل اللائق؛ لينعم أبناؤها برغد العيش، كما وجّه بكتابة “محافظة الوعد” بعد اسم المحافظة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي قام بها للمحافظة على مدار يومين، والتي استقبل خلالها جمعاً من المواطنين والمواطنات في مقر المحافظة.
ودشّن الأمير خلال زيارته مشاريع صحية بقيمة 38 مليون ريال، وتفقد العديد من الجهات التعليمية والخدمية وأحياء وشوارع المحافظة، ووجّه بأهمية رفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع والأرصفة بشكل مناسب.
وفق “أخبار 24”.