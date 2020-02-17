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أخبار محلية > سعودي عائد من الصين يكشف سرّ تعمّد بعض مصابي “كورونا” نشر العدوى.. وسبب اعتقال مواطنين بالقوة
17/02/2020   10:52 م

سعودي عائد من الصين يكشف سرّ تعمّد بعض مصابي “كورونا” نشر العدوى.. وسبب اعتقال مواطنين بالقوة

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كشف شاب سعودي يقيم في الصين منذ 13 عاماً عن سرّ تعمّد بعض الصينيين المصابين بفايروس “كورونا الجديد” نشر الفايروس في بعض الأماكن العامة، وسبب لجوء السلطات الصينية للقوة المفرطة في اعتقال بعض الأشخاص، كما أظهرت ذلك مقاطع فيديو مصوّرة داخل المدن الموبوءة وانتشرت في الآونة الأخيرة.

وقال فهد سالم العائد من الصين قبل نحو أسبوعين إن الصينيين الذين يتعمدون نشر الفايروس بعد إصابتهم به هدفهم الانتقام؛ إذ يعتقدون أنهم ضحايا “مؤامرة ما” وأن نشر الفايروس عملية مخطط لها، مشيراً -بحسب “العربية.نت”- إلى أن الصين يوجد بها أشخاص كثر محدودو الثقافة.

وعن اعتقال السلطات الصينية لأشخاص بالقوة، قال فهد إن أولئك الأشخاص في الغالب جرى التبليغ عن إصابتهم بالفايروس ولا يريدون الخضوع للحجر الصحي، فتلجأ السلطات لاقتحام منازلهم واعتقالهم بالقوة وتحويلهم إلى المستشفيات للعلاج.

سعودي عائد من الصين يكشف سرّ تعمّد بعض مصابي “كورونا” نشر العدوى.. وسبب اعتقال مواطنين بالقوة

أخبار محلية
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