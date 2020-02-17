رسميًا.. الأهلي يفسخ عقد “جروس” ويكلف “بهكلي” بقيادة ‏الفريق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد خلال اليومين الماضيين.
وكلف مجلس الإدارة المدرب الوطني، مازن بهكلي، بقيادة الفريق في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة فريق استقلال ظهران، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا.
بدورها، قدمت إدارة النادي شكرها لـ”جروس” عن الفترة التي قضاها مدربًا للفريق، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة. حسب “أخبار 24”.