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اخبار رياضية > رسميًا.. الأهلي يفسخ عقد “جروس” ويكلف “بهكلي” بقيادة ‏الفريق
17/02/2020   5:48 م

رسميًا.. الأهلي يفسخ عقد “جروس” ويكلف “بهكلي” بقيادة ‏الفريق

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ‏السويسري كريستيان جروس، بعد إنهاء جميع الإجراءات ‏القانونية اللازمة لفسخ العقد خلال اليومين الماضيين.‏

وكلف مجلس الإدارة المدرب الوطني، مازن بهكلي، بقيادة ‏الفريق في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة فريق استقلال ‏ظهران، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ‏لبطولة دوري أبطال آسيا.‏

بدورها، قدمت إدارة النادي شكرها لـ”جروس” عن الفترة التي ‏قضاها مدربًا للفريق، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية ‏المقبلة. حسب “أخبار 24”.

رسميًا.. الأهلي يفسخ عقد “جروس” ويكلف “بهكلي” بقيادة ‏الفريق

اخبار رياضية
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