ما الإجراءات التي تتخذها “الصحة” إذا وصلت حالة اشتباه بـ”كورونا” إلى أحد المستشفيات؟

عرضت وزارة الصحة مقطع فيديو توضح فيه الإجراءات التي ستتخذها حال وصول حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد إلى أحد المستشفيات.
وشرح المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية، الدكتور سميح غزال، خطوات استقبال المرضى، والتي تبدأ بمرحلة الفرز بشكل عام، ومن ثم توجيههم حسب حالتهم المرضية.
ويوضح الدكتور غزال أن أصحاب الأعراض التنفسية يُحولون إلى قسم الطوارئ، للتحقق من إصابتهم بـ”كورونا”، وفي حال التأكد من الإصابة يتم توجيههم إلى قسم العزل، وهو عبارة عن مجموعة من الغرف المجهزة بسرير واحد وبابين، وملحق بها غرف للعناية المركزة.
ماهي الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة في حال وصلت حالة اشتباه بفيروس #كورونا إلى أحد المستشفيات؟ pic.twitter.com/6OZ1ewirg5
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 17, 2020
وفق “أخبار 24”.