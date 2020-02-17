نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ما الإجراءات التي تتخذها “الصحة” إذا وصلت حالة اشتباه بـ”كورونا” إلى أحد المستشفيات؟
17/02/2020   5:47 م

ما الإجراءات التي تتخذها “الصحة” إذا وصلت حالة اشتباه بـ”كورونا” إلى أحد المستشفيات؟

+ = -
430

عرضت وزارة الصحة مقطع فيديو توضح فيه الإجراءات التي ‏ستتخذها حال وصول حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد إلى أحد ‏المستشفيات.‏

وشرح المدير التنفيذي المشارك للشؤون الطبية، الدكتور سميح ‏غزال، خطوات استقبال المرضى، والتي تبدأ بمرحلة الفرز ‏ بشكل عام، ومن ثم توجيههم حسب حالتهم المرضية.‏

ويوضح الدكتور غزال أن أصحاب الأعراض التنفسية يُحولون إلى قسم ‏الطوارئ، للتحقق من إصابتهم بـ”كورونا”، وفي حال التأكد ‏من الإصابة يتم توجيههم إلى قسم العزل، وهو عبارة عن ‏مجموعة من الغرف المجهزة بسرير واحد وبابين، وملحق بها غرف للعناية المركزة.

 

وفق “أخبار 24”.

ما الإجراءات التي تتخذها “الصحة” إذا وصلت حالة اشتباه بـ”كورونا” إلى أحد المستشفيات؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885088203.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.