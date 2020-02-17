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أخبار محلية > إيقاف وافد قَتل مواطنًا بإطلاق النار عليه في موقف سيارات بحفر الباطن
17/02/2020   3:08 م

إيقاف وافد قَتل مواطنًا بإطلاق النار عليه في موقف سيارات بحفر الباطن

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أوقفت شرطة الشرقية وافدًا ثلاثينيًا تورط في قَتل مواطن بإطلاق النار عليه بالقرب من أحد الفنادق، حيث بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

وصرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة، بأن الجهات الأمنية أوقفت مساء أمس (الأحد)، وافدًا ثلاثينيًا من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بإطلاق النار على مواطن عشريني في موقف للسيارات بالقرب من أحد الفنادق بحي البلدية بمحافظة حفر الباطن، مما أسفر عن وفاته.

وأشار إلى أن الجاني بادر بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومعه السلاح المستخدم في الجريمة، كما باشر المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أمس أظهر شخصًا يطلق النار على آخر في موقف للسيارات بجوار أحد الفنادق، بعد نقاش دار بينهما. وفق “أخبار 24”.

إيقاف وافد قَتل مواطنًا بإطلاق النار عليه في موقف سيارات بحفر الباطن

أخبار محلية
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