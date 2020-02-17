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أخبار محلية > شاهد.. حفيدا الملك عبدالعزيز والرئيس الأمريكي “روزفلت” يعيدان ذكرى اللقاء التاريخي بصورة مماثلة
17/02/2020   3:06 م

شاهد.. حفيدا الملك عبدالعزيز والرئيس الأمريكي “روزفلت” يعيدان ذكرى اللقاء التاريخي بصورة مماثلة

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أعاد حفيدا الملك عبدالعزيز ورئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت، إحياء ذكرى اللقاء التاريخي الذي جمع المؤسس والرئيس الأمريكي في 14 فبراير 1945م، على متن طراد حربي في قناة السويس.

والتقط سفير خادم الحرمين الشريفين في البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، صورة جمعته مع حفيد الرئيس روزفلت على متن المدمرة الأمريكية “كوينسي” في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بمناسبة مرور 75 عاماً على اللقاء التاريخي الذي وضع حجر الأساس للعلاقات السعودية – الأمريكية.

وظهرت الصورة التي التقطها أحد المصورين مماثلةً للصورة التاريخية التي علقت في الأذهان للقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت، حيث ظهر الأمير أحمد وحفيد روزفلت مبتسمين ويستمعان لعسكري أمريكي يجثو على ركبتيه.وفق “أخبار 24”.

وألقى سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، خطابا للاحتفال بهذه الذكرى، مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مبيناً أن هذا اللقاء التاريخي وضع حجر الأساس للعلاقات الاستراتيجية التي تشاركها الولايات المتحدة والمملكة حتى اليوم.

صورة

صورة

شاهد.. حفيدا الملك عبدالعزيز والرئيس الأمريكي “روزفلت” يعيدان ذكرى اللقاء التاريخي بصورة مماثلة

أخبار محلية
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