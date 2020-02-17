“الراجحي” يعلن إطلاق “جائزة العمل” للتوطين وتحسين بيئة العمل

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم (الإثنين)، إطلاق “جائزة العمل” لتحفيز القطاع الخاص على تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
وتهدف جائزة العمل إلى تشجيع القطاع الخاص لرفع نسب التوطين، وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية، وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وتنقسم الجائزة إلى “جائزة التوطين“، وتتضمن 12 جائزة (جائزة منشأة العام، وجائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجائزة المنشآت الواعدة، وجائزة التوطين للمنشآت الخاصة لتسعة قطاعات مختلفة). وفق “أخبار 24”.
بينما تتضمن “جائزة بيئة العمل المتميزة” ستة جوائز لكل من المنشآت الكبيرة والمتوسطة (جائزة أفضل بيئة عمل العامة، وجائزة أفضل بيئة عمل للمرأة، وجائزة رواد السلامة والصحة المهنية).