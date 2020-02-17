“كفاءة”: وضع السخان في درجة حرارة 60 يخفض استهلاكه للكهرباء.. والفوري أكفأ من العادي

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، أن استهلاك السخان للكهرباء يقدر بـ4% من إجمالي الاستهلاك العام للمنزل، وأن استهلاك السخان للكهرباء يعتمد على نوع السخان وحجمه وفترات تشغيله وضبط درجة حرارته.
وأكد مختصو “كفاءة”، أن هناك عوامل أخرى تسهم أيضاً في خفض استهلاك السخان للكهرباء، منها وضع السخان في درجة حرارة 60 درجة، واختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء السخان، ونوع وحجم السخان، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه لفترات طويلة.
ونصح المختصون المستهلك باستخدام تطبيق “تأكد” المحدَّث أخيراً، للتحقق من صحة بطاقات السخانات قبل شرائها.
وكان “كفاءة”، أكد أن السخان الفوري أكفأ من السخان العادي في استهلاك الطاقة، كون السخان الفوري يستهلك طاقة عالية عند سحب المياه وعند عدم الاستخدام لا يستهلك أي طاقة، في حين أن السخانات العادية تستهلك طاقة أقل ولكن بشكل متكرر عند الاستخدام أو عند انخفاض درجة الحرارة. وفق “أخبار 24”.