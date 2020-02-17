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أخبار محلية > بالفيديو.. ممرضة مستشفى الهفوف تعلق على واقعة تكريمها في حضور والدها.. وتوضح سبب بكائها الشديد
17/02/2020   8:30 ص

بالفيديو.. ممرضة مستشفى الهفوف تعلق على واقعة تكريمها في حضور والدها.. وتوضح سبب بكائها الشديد

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علقت الممرضة التي جرى تكريمها من مستشفى الملك فھد بالھفوف في حضور والدھا على تلك المفاجأة، مشيرةً إلى أن الأمر كان بالنسبة لها ما بين الصدمة والفرح.

وقالت الممرضة ملاك الملحم، إنها كانت تمارس عملها اليومي بشكل اعتيادي قبل أن تحضر إليها رئيسة قسمها وتطلب منها الذهاب إلى المدير بشكل سريع بسبب مشكلة تخصها.

وأضافت الملحم في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنها فوجئت لدى دخولها مكتب المدير بوجود والدها وجمع من الناس ومصورين وقيامهم بتكريمها. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن بكاءها الشديد في تلك اللحظة جاء بعد رؤيتها والدها في صحة جيدة، خاصةً أنه كان قبل أسبوعين من الواقعة في حالة حرجة وحضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى التي تعمل بها، مبينةً أن تكريمها هو حافز لها لاستكمال مسيرتها.

 

بالفيديو.. ممرضة مستشفى الهفوف تعلق على واقعة تكريمها في حضور والدها.. وتوضح سبب بكائها الشديد

أخبار محلية
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