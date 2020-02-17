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اخبار رياضية > بالفيديو.. “جروس” لن يرافق بعثة الأهلي إلى الكويت.. وهذه حقيقة تولي “المحمدي” الإدارة الفنية
17/02/2020   8:29 ص

بالفيديو.. “جروس” لن يرافق بعثة الأهلي إلى الكويت.. وهذه حقيقة تولي “المحمدي” الإدارة الفنية

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كشف مراسل برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، حقيقة تولي صالح المحمدي قيادة فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة، وسبب تخلف كريستيان جروس عن بعثة الفريق خلال توجهها إلى دولة الكويت.

وقال مراسل البرنامج، إن إدارة النادي اجتمعت مع “جروس” وجرى إبلاغه بعدم مرافقة الفريق إلى الكويت وقيادته خلال مباراة الاستقلال الإيراني.

وأضاف أن الإدارة لم تصدر أي قرار رسمي بإقالة جروس حتى الآن، لذا فإن كل الأمور واردة بما فيها بقاؤه.

ونوه إلى أن ما جرى تداوله بشأن تولي صالح المحمدي قيادة الفريق بعد مباراة الاستقلال غير صحيح، لكن مازن بهكلي سيستمر على رأس الإدارة الفنية حتى التوقيع مع مدرب جديد أو حل مشكلة غروس. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “جروس” لن يرافق بعثة الأهلي إلى الكويت.. وهذه حقيقة تولي “المحمدي” الإدارة الفنية

اخبار رياضية
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